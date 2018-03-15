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Активисты организации «Экоконтроль» призвали москвичей прийти на выборы президента РФ
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Активисты организации «Экоконтроль» призвали москвичей прийти на выборы президента РФ 

Агентство «Москва» 15 марта 2018
Активисты региональной экологической общественной организации (РЭОО) «Охрана окружающей среды „Экоконтроль“ призвали москвичей прийти на выборы, передает корреспондент Агентства городских новостей „Москва“ с пикета в Северном Медведково.
»Мы как общественники, понимая особую значимость события, которое произойдет на этой неделе, решили проинформировать людей, чтобы они выразили свою активную гражданскую позицию, прибыли на свои избирательные участки и сделали свой выбор. В рамках городской программы «Я выбираю сам» мы проводим соцопрос с раздачей подарков, а также, в рамках своей экологической деятельности, жителям Северного Медведкова мы расскажем о правилах поведения на особо охраняемых природных зонах», — сказал руководитель РЭОО «Охрана окружающей среды „Экоконтроль“ Артем Ерошенко.
Ранее сообщалось, что накануне голосования активные общественники столицы запланировали провести более 250 пикетов представителей общественных организаций, лидеры 48 некоммерческих организаций заявили о готовности проинформировать москвичей о необходимости прийти на избирательные участки в день голосования и сделать свой выбор.
Единый хештег всех акций НКО — #ЯвыбираюСАМ был создан в интернете. К акциям уже присоединились более 3 тыс. представителей некоммерческих объединений.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 г.
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