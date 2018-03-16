К охране животных следует подключить полицию. Экологическую

Почему борьбу за экологию надо начинать с себя и поможет ли спасти краснокнижных животных экологическая полиция? На эти и другие вопросы «Парламентской газеты» ответил первый зампред Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, председатель Общественного совета АНО «Общественный форум „Экология“ Николай Валуев.

— Николай Сергеевич, как формат международного форума может помочь решить наши экологические проблемы?

— В центре внимания участников форума будут основные болевые точки экологической повестки. Фундаментальные экологические приоритеты для России известны. Их в своём Послании обозначил глава государства. Это качество атмосферного воздуха, воды, объёмы выбросов промышленных предприятий в атмосферу, сбросов в воду, защита Арктики, особо охраняемые природные территории — Байкал, Волга и многое другое.

Экологические проблемы — это не только национальный приоритет, это вопрос глобального масштаба. На форум приедут эксперты Швейцарии, Финляндии, Германии, стран СНГ. Обмен опытом — это всегда полезно. Благодаря нашей совместной деятельности на форуме зачастую находятся эффективные механизмы решения многих проблем. Большинство инициатив Комитет Госдумы по экологии берёт в работу.

Профильные министерства, и бизнес, и законодатели, и общество — все должны работать в одной упряжке. Сильная Россия — это экологически здоровая страна. Я считаю, что экологическое благополучие должно быть в центре общего внимания. Экологические проблемы должны быть не только в поле зрения государства и бизнеса. Решение некоторых из них зависит от каждого из нас. Взять тот же принцип раздельного сбора отходов. Каждый должен задаться вопросом: а что я могу сделать, чтобы помочь природе? 2018 год — Год волонтёра. Давайте поможем экологам-активистам. Природе от этого будет только польза.

— На форуме будет обсуждаться модель экологически устойчивого развития России. Что она собой представляет?

— Модель экологически устойчивого развития — это часть стратегии развития России на многие годы вперёд, это её составная и очень важная часть. На чиновничьем языке — это комплекс мер, обеспечивающих сбалансированное решение задач по социально-экономическому развитию и сохранению благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей россиян. А если по-простому — это переориентация ценностей в сторону экологических приоритетов.

Это неизбежный процесс, поверьте. В основу положена идея динамично сбалансированного развития триады — экономика, природа, общество. Как гармонизировать эти составляющие? Как достичь гармонизации взаимоотношений общества и природы? Если ты что-то взял у природы, то надо отдавать. Этот принцип должен стать аксиомой для всех. Мы должны выйти на траекторию „зелёных технологий“, повышать технологическую дисциплину бизнеса.

— Какая роль при формировании этой модели отводится законодателям?

— Надо законодательно закреплять снижение выбросов в воздух вредных веществ, проведение экологической госэкспертизы предприятий. И профильные министерства, и бизнес, и законодатели, и общество — все должны работать в одной упряжке. Сильная Россия — это экологически здоровая страна.

Надо выставлять более высокие барьеры на пути браконьерства. Решением проблемы должно стать создание федеральной структуры инспекторов по охране возобновляемых природных ресурсов. Со своей стороны депутатский корпус должен отслеживать и контролировать процессы в сфере защиты природы, искать решение выявленных проблем на парламентских слушаниях. Эти механизмы мы активно используем.

— Вы участвуете в сессии, посвящённой охране животного мира. Какие меры предлагает Правительство, что хотят парламентарии?

— Ситуация в сфере охраны животного мира критическая. Надо выставлять более высокие барьеры на пути браконьерства. Под угрозой находятся целые популяции животных в отдельных регионах. Решением проблемы должно стать создание федеральной структуры инспекторов по охране возобновляемых природных ресурсов. Условно говоря, экополиции. Они должны обладать всей полнотой полномочий по охране животных и среды их обитания, а также быть обеспечены соответствующим транспортом, обмундированием и оружием. Создание такой структуры позволит не только повысить эффективность работы по предотвращению незаконной охоты, но и увеличить число инспекторов на местах и уменьшить объём документооборота.

Ещё одна проблема — средств, выделяемых на охрану и изучение краснокнижных животных, недостаточно. Что такое восемь миллионов рублей в год? Капля в море. Есть вопросы к формированию Красной книги, там далеко не все редкие и исчезающие виды. Особо охраняемых природных территорий должно быть больше. К примеру, правовой режим заказников, ботанических садов и дендрологических парков не предусматривает создания вокруг их территорий охранных зон, хотя эта мера не была бы излишней. Успех в деле сохранения и развития особо охраняемых природных территорий России возможен лишь в ходе совместных усилий федерального Правительства, депутатского корпуса, региональных органов власти, российского бизнеса и, конечно, правоохранительных органов.

И об это мы тоже будем говорить на площадках IX Международного форума „Экология“, который пройдёт в Москве 22-23 марта.