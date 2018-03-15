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Предприятие из Монина оштрафовали на 250 тыс. рублей за навалы мусора на чужом участке
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Предприятие из Монина оштрафовали на 250 тыс. рублей за навалы мусора на чужом участке 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
МП ГПМ «Инфраструктура и сервис», занимающегося сбором и вывозом отходов в поселке Монино Щелковского района Подмосковья, обязали выплатить 250 тысяч рублей штрафа за складирование мусора на чужой земле, при этом площадка не была оборудована для этих целей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
В Минэкологии рассмотрели материалы Щелковской городской прокуратуры, которая провела проверку деятельности МП ГПМ «Инфраструктура и сервис», занимающегося сбором и транспортировкой отходов IV класса опасности в Монине. В ходе проверки установлено, что предприятие складировало отходы на открытой площадке, не оборудованной для хранения мусора. При этом предприятие не является собственником или арендатором указанного земельного участка. Площадь размещения составила около 800 квадратных метров.
«МП было оштрафовано на 250 тысяч рублей. Устранение нарушений правил обращения с отходами находится на контроле прокуратуры», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
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