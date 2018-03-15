Названы 10 самых великих и грязных рек мира

Мировое сообщество 14 марта отметило День действий в защиту рек, воды и жизни. Изначально эта дата была названа Международным днем действий против плотин. Активисты призывали различные страны прекратить строить гигантские сооружения на водных артериях планеты, пока не будет окончательно определено их влияние на экосистемы. Позже акция сменила название и получила более широкое значение, сообщила газета «Известия»

Издание предложило свою подборку наиболее грязных рек мира.

Замыкает десятку китайская Хуанхэ, известная как Великая желтая река. Ныне вода в ней иногда приобретает и другие цвета

из-за неизвестных химикатов.

Кинг-Ривер, воды которой с течение ста лет отравлял медный рудник, закрытый лишь в 1990-х. Местные жители дали ей название «кислотная река». Ее с недавних пор перекрывает защитная дамба.

Река Читарум в Индонезии серьезно загрязнена

из-за массового сброса мусора. Предельно допустимая концентрация ртути в ней часто превышается в десятки раз.

Серьезно пострадал от строительства плотины, которую в 1960-х возвели власти Израиля , знаменитый Иордан. Экосистема реки нарушена. Вода насыщена глинистыми взвесями. Пришлось даже запретить купание.

В крайне плачевном состоянии находится крупнейшая водная артерия США — Миссисипи. Очень плохая экология в устье реки.

Самой грязной в Европе считается итальянская Сарно, которая выносит тонны мусора и бытовых стоков в Неаполитанский залив, угрожая его флоре и фауне. Говорят, что сбросы в реку контролирует местная мафия.

Приток Ганга Джамуна, которую также называют Старым Гангом, как и многие реки Индии , находится на грани экологической катастрофы

из-за безответственного отношения местных жителей и властей.

Ученые подсчитали весь созданный человечеством пластиковый мусор

Протекающая по столице Аргентины Матанса крайне загрязнена нефтепродуктами и сточными водами. Весь

знает ее неприятный запах.

Основной источник питьевой воды для столицы Бангладеш — Буринганга превратилась в сточную канаву

из-за сброса химических отходов и мусора.

Лидирует в списке — великий Ганг, в котором индийцы хоронят останки своих мертвецов. Здесь в воде плавает бытовой мусор, остатки даров священной реке. В нее сливают и различные токсичные отходы. Однако по местным поверьям, Ганг не может быть грязным в силу своего статуса. Это только усугубляет ситуацию.