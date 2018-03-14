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Свалку в Видном ликвидируют к концу марта
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Свалку в Видном ликвидируют к концу марта 

РИАМО 14 марта 2018
Фото: РИАМО
Ликвидация свалки в подмосковном Видном намечена на конец марта, сообщила журналистам начальник Главного управления социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева.
Глава Ленинского района Олег Хромов 13 марта выступил с отчетом о работе, проделанной в районе в 2017 году. Кроме того, в спортивном дворце «Видное» прошла выставка, на 12 стендах которой представили основные проекты, реализованные в Ленинском районе в 2017-м.
«Еще одна проблема, на которую я обратила внимание, — это, конечно, ликвидация свалки. И не может не радовать, что уже в этом месяце этот вопрос будет ликвидирован. Судя по тому, что писали в социальных сетях, проблема была глобальная», — сказала Плещева.
До этого инспекторы эконадзора провели проверку по многочисленным обращениям жителей города, которые жаловались на возгорание отходов на площадке, расположенной на улице 7-я Линия. В ходе проверки было установлено, что речь идет не о незаконной свалке, а о площадке временного накопления отходов, где наблюдались отдельные очаги тления.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона. В частности, глава Московской области поручил приступить к внедрению системы раздельного сбора мусора в Подмосковье, отметив, что эта работа должна быть приоритетом для глав муниципальных образований.
По итогам обращения депутаты Московской областной думы обратили внимание на необходимость усиления борьбы с незаконной утилизацией мусора на территории Подмосковья.
Помимо этого, Воробьев поручил своевременно и в короткие сроки принимать все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности в Подмосковье. Задача подмосковных властей — перейти к современной утилизации мусора и обязательному внедрению раздельного сбора мусора. Без этого обеспечить чистоту невозможно.
Ранее министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган рассказал, что экологические задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию 1 марта, будут исполняться в Московской области четко и эффективно. Особое внимание будет уделено внедрению раздельного сбора отходов, в начале 2019 года двухконтейнерная система будет запущена на всей территории региона. Внедрение новой системы обращения с отходами в области займет не менее трех лет.
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