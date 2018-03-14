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В Москве нет проблем с качеством воздуха? Только если в среднем
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В Москве нет проблем с качеством воздуха? Только если в среднем 

ИД «Собеседник» 14 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Сайт «Мосэкомониторинга» заработал после продолжительной модернизации, но у Гринпис к нему по-прежнему много замечаний.
13 сентября прошлого года сайт «Мосэкомониторинга» был закрыт на модернизацию. Чиновники несколько раз обещали, что сайт вот-вот возобновит работу, но каждый раз сроки срывались. 16 тысяч человек подписали петицию к мэру Москвы с требованием открыть сайт. 5 марта активисты провели акцию: перед офисом департамента природопользования столицы установили появился гигантский освежитель воздуха с надписями «Народу от [руководителя департамента Антона] Кульбачевского» и «Это вам вместо сайта mosecom.ru».
Спустя неделю сайт все-таки заработал. Визуально от старого он отличается тем, что информация на нем представлена не в виде таблиц, а в виде интерактивной карты. У представителей Гринпис к нему много вопросов и замечаний. Главное — это некорректные усредненные показатели, которые не позволяют увидеть объективную картину загрязнения окружающей среды:
— И получается, что в городе нет проблем с качеством воздуха, — отмечает Василий Яблоков, координатор исследовательских проектов Гринпис России. — Есть еще одно техническое замечание: на сайте нет архивной информации за те полгода, пока он не работал, хотя в «Мосэкономониторинге» заявляли, что данные к ним поступают.
Напомним, что в последние полгода ситуация с загрязнением воздуха в Москве обострилась: осенью вонь сильно чувствовалась не только на востоке столицы, но доходила даже до центра.
Эксперты Гринпис обещают направить свои замечания и предложения по работе обновленного сайта в департамент природопользования.
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