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Первая в Арктической зоне РФ система комплексного обращения отходов заработает этим летом
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Первая в Арктической зоне РФ система комплексного обращения отходов заработает этим летом 

ТАСС 14 марта 2018
МУРМАНСК, 14 марта. /ТАСС/. Экотехнопарк в Мурманской области — первая подобная в Арктической зоне России система комплексного обращения твердых коммунальных отходов (ТКО) — выйдет на проектную мощность летом текущего года. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании «Управление отходами».
"Летом экотехнопарк выйдет на «рабочий режим», это позволит Мурманской области перейти на новую систему обращения с ТКО, первой в Арктической зоне России", — сообщает компания.
Мурманская область, выбранная одним из пилотных регионов по созданию новой системы обращения отходов, начала эту работу в 2016 году. Проект впервые предполагает создание комплексной системы обращения коммунальных отходов, включая все предприятия полного цикла — от перегрузочных станций и полигонов до мусоросортировочных линий и предприятий переработки ТКО. В комплексе такая задача ранее в стране еще не решалась.
С 1 апреля экотехнопарк в Мурманской области начнет работать в «режиме накопления». Это позволит специалистам оценить реальный состав поступающих твердых коммунальных отходов, отладить схемы работы с перевозчиками ТКО и муниципалитетами.
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