Предприятие по производству пластика оштрафовали в Подмосковье за незаконный сброс стоков

По результатам проверки, проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой Московской области , к ответственности привлечено предприятие по производству пластика в Солнечногорском районе, сообщается на сайте прокуратуры Подмосковья.

Вопреки требованиям природоохранного законодательства предприятие использует очистные сооружения в отсутствие разрешительной документации, без осуществления контроля за качеством очистки сбрасываемых сточных вод. По результатам проверки межрайонный природоохранный прокурор Московской области возбудил в отношении организации и ответственного должностного лица дела об административных правонарушениях.