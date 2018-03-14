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Есть женщины в русских заповедниках
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Есть женщины в русских заповедниках 

Официальный сайт управы района Богородское 14 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В пятерку самых прекрасных и заботливых хранительниц дикой природы вошла сотрудница национального парка «Лосиный остров».
Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела Минприроды России в преддверии 8 Марта отобрал пятерку самых прекрасных и заботливых хранительниц дикой природы. Начальник отдела науки и экологического просвещения национального парка «Лосиный остров» Елизавета Арсеньева вошла в их число.
Она уже три года занимает эту должность. Регулярно организует экскурсии по Лосиной биостанции, рассказывает посетителям экомероприятий о спасении и возвращении в природу удивительных животных, населяющих лесопарк.
Елизавета сообщила, что до сих пор она встречает в лесу лосиху, которую больше пяти лет назад выпустили на волю. Животное, несмотря на то, что долгое время живет в дикой природе, продолжает откликаться на свое имя и приходить к людям, воспитавшим ее, приносит потомство.
За годы своей работы в «Лосином острове» Е. Арсеньева участвовала в выпуске 2-х книг по млекопитающим и водоплавающим. Сейчас к печати готовятся еще несколько изданий по другим видам птиц и растениям.
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