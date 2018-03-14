В Башкирии на камеру попали дикие кабаны

В одном из районов Башкирии фотоловушка зафиксировала стадо диких животных. 10 кабанов разгуливали в лесу и попались на камеру, которую установила Дирекция по особо охраняемым природным территориям. — Мы регулярно подкармливаем животных в лесу. Особенно зимой, когда условия особенно тяжелые, — рассказали в организации. — К сожалению, мы не можем сказать, где именно гуляли кабаны. Так как информацию могут взять на заметку браконьеры.

Фотоловушки Дирекция начала устанавливать в 2018 году. Это сделано для того, чтобы было проще отслеживать перемещение диких зверей и оперативно помогать им.