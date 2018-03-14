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В Башкирии на камеру попали дикие кабаны
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В Башкирии на камеру попали дикие кабаны 

ufa1.ru 14 марта 2018
Фото: ufa1.ru
В одном из районов Башкирии фотоловушка зафиксировала стадо диких животных. 10 кабанов разгуливали в лесу и попались на камеру, которую установила Дирекция по особо охраняемым природным территориям. — Мы регулярно подкармливаем животных в лесу. Особенно зимой, когда условия особенно тяжелые, — рассказали в организации. — К сожалению, мы не можем сказать, где именно гуляли кабаны. Так как информацию могут взять на заметку браконьеры.
Фотоловушки Дирекция начала устанавливать в 2018 году. Это сделано для того, чтобы было проще отслеживать перемещение диких зверей и оперативно помогать им.
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