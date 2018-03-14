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Выбросы в атмосферу на ТоАЗе уменьшились до 56% от допустимого уровня
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Выбросы в атмосферу на ТоАЗе уменьшились до 56% от допустимого уровня 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Показатель фактических выбросов в атмосферу с ПАО «Тольяттиазот» в 2017 году составил 56% от разрешенного выброса веществ, возможного в рамках сохранения нормальной окружающей среды вокруг предприятия.
Это позволяет сделать вывод о том, что предприятие внесло весомый вклад в улучшение экологической ситуации в Тольятти и Самарской области.
Отмечается, что фактический выброс веществ за 2017 год составил 4,19 тыс. тонн, тогда как разрешенный выброс — 7,43 тыс. тонн.
При этом по сравнению с 2016 годом показатель выбросов был сокращен с 6,6 тыс. тонн более чем на треть, или на 36,7%.
Этот результат был достигнут с помощью сбалансированной экологической политики и стратегической программы модернизации предприятия.
"Мы рады, что наши усилия по улучшению экологической ситуации в регионе приводят к результату", — отметил генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов.
По его словам, программа модернизации мощностей продолжается. «Здоровье и благополучие жителей региона для нас в приоритете», — сказал Суслов.
Проектирование новых объектов ведется с учетом новейших решений в области охраны окружающей среды. Так, суммарный выброс новой установки производства аммиака, строительство которой запланировано к 2020 году, составит 0,27% от выбросов всего предприятия. Общие инвестиции в программу модернизации составили уже более 28 млрд рублей.
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