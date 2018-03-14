Земле предрекли глобальное вымирание

Ученые предрекли глобальное вымирание Земли

Эксперты сделали крайне неутешительный прогноз в новом исследовании, посвящённом проблемам климата. По их мнению, многие виды растений начнут исчезать при повышении температуры планеты на два градуса.

Однако это не самое худшее: более половины всех видов растений находятся под угрозой уничтожения, если температура Земли поднимется на три и более градуса, сообщается в докладе, опубликованном на портале "Springer.com". Зоны густых лесов в странах с мягким климатом и вовсе могут исчезнуть: Австралия , Южная Америка, страны Юго-Восточной Азии потеряют все лесные ресурсы менее, чем за двадцать лет.

По расчетам экспертов, к 2100 году исчезновение естественных мест обитания деструктивно скажется на большинстве живых видов — от насекомых до млекопитающих и земноводных. Биологи из Университета Восточной Англии убеждены, что единственный вариант избежать глобальное вымирание — ограничить выброс вредных веществ в атмосферу и двигаться в сторону сокращения неконтролируемых производств.

Эксперты предупредили, что если всеобщей мировой договорённости достичь не получится, за довольно короткий срок вымрут более 40 тысяч видов животных и растений, а последствия таких изменений обязательно коснутся и человека.

Темп исчезновения видов растений и животных в наше время предельно высок, отмечают многие исследователи. В некоторых регионах Земли сильно сокращается биоразнообразие, уменьшается число крупных зверей. Биологи уже давно заговорили о шестом глобальном вымирании, наступившем не без участия человека. Противники же подобной теории настаивают, что говорить о катастрофе определенно можно будет через столетие-другое.