«Сильная страна — это экологически здоровая страна»

«Природоохранных законов к концу прошлого года должно было быть больше. Четкий план был написан в поручениях Президента РФ. Это поправки в законодательство об отходах, уточнение порядка государственной экологической экспертизы, закон об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий, об установке счетчиков на трубах-загрязнителях и др. Успели сделать много, но не все. Назад пути нет, надо идти вперед. 20 марта 2018 года на парламентских слушаниях по качеству атмосферного воздуха, сводным расчетам, снижению выбросов предприятий-загрязнителей и экологизации транспорта выработаем конкретные предложения по улучшению ситуации в экологии. Дополнительного внимания требует „мусорная реформа“. С 2019 года твердые коммунальные отходы должны перерабатываться, а не просто вывозиться на полигоны. К сожалению, люди уже не верят, что новые технологии могут обеспечить экологическую безопасность.

Среди главных вопросов — что делать с мусорными полигонами. Строить или не строить мусоросжигательные заводы? Как организовать переработку? Пока единства мнений нет. Здесь важно не игнорировать позицию граждан, искать баланс интересов, проводить просветительскую работу. Основной приоритет — это максимальное вовлечение ресурсов во вторичный оборот и наименьший приоритет — это полигонное захоронения отходов. Законодательно все условия и возможности созданы. Есть недоработки в регионах, работа с населением ведется на „три с минусом“. Главное — запустить правильный механизм, который позволит поменять систему. Мы его запустили.