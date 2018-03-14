«Природоохранных законов к концу прошлого года должно было быть больше. Четкий план был написан в поручениях Президента РФ. Это поправки в законодательство об отходах, уточнение порядка государственной экологической экспертизы, закон об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеоусловий, об установке счетчиков на трубах-загрязнителях и др. Успели сделать много, но не все. Назад пути нет, надо идти вперед. 20 марта 2018 года на парламентских слушаниях по качеству атмосферного воздуха, сводным расчетам, снижению выбросов предприятий-загрязнителей и экологизации транспорта выработаем конкретные предложения по улучшению ситуации в экологии. Дополнительного внимания требует „мусорная реформа“. С 2019 года твердые коммунальные отходы должны перерабатываться, а не просто вывозиться на полигоны. К сожалению, люди уже не верят, что новые технологии могут обеспечить экологическую безопасность.
Среди главных вопросов — что делать с мусорными полигонами. Строить или не строить мусоросжигательные заводы? Как организовать переработку? Пока единства мнений нет. Здесь важно не игнорировать позицию граждан, искать баланс интересов, проводить просветительскую работу. Основной приоритет — это максимальное вовлечение ресурсов во вторичный оборот и наименьший приоритет — это полигонное захоронения отходов. Законодательно все условия и возможности созданы. Есть недоработки в регионах, работа с населением ведется на „три с минусом“. Главное — запустить правильный механизм, который позволит поменять систему. Мы его запустили.
В целом, фундаментальные экологические приоритеты известны. Их в своем Послании обозначил глава государства. Это качество атмосферного воздуха, воды, объемы выбросов промышленных предприятий в атмосферу, сбросов в воду, защита Арктики, особо охраняемые природные территории — Байкал, Волга и многое другое. В рамках весенней сессии в Госдуме будет рассмотрен законопроект об особо охраняемых природных территориях. Президент РФ правильно напомнил нам, что в основе экологического благополучия должен стоять человек. В рамках широкомасштабной реформы экологического законодательства весь упор пришелся на потребности бизнеса и выстраивание взаимодействия с гоструктурами, а простой человек почему— то оказался забытым. Это мы видим на примере задыхающихся крупных промышленных центров страны, жителей Подмосковья, вынужденных делить соседство с мусорными свалками. Экологический депутатский блок в своей законотворческой работе как раз и стремимся к тому, чтобы поменять вектор в сторону интересов человека. Сильная страна — это экологически здоровая страна. Основные болевые точки экологической повестки будут в центре внимания участников IX Международного форума „Экология. Благодаря нашей совместной деятельности, полезным инициативам общественности зачастую находятся эффективные механизмы решения многих проблем. Это пример консолидации усилий общества, государства, бизнеса для ответа на глобальные и национальные экологические вызовы. Многие инициативы комитет Госдумы по экологии берет в работу. Я считаю, что экологическое благополучие должно быть в центре общего внимания. Экология должна стоять на службе человека. Приглашаю всех на IX Международный форум „Экология“, который откроет свою работу 22 марта 2018 года во Всемирный день водных ресурсов“.