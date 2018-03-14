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Минэкологии Подмосковья оштрафовало торговую сеть Королева на 930 тысяч рублей
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Минэкологии Подмосковья оштрафовало торговую сеть Королева на 930 тысяч рублей 

Вести Подмосковья 14 марта 2018
Фото: Вести Подмосковья
Компания ООО ТК «Веста-СА» оштрафована за загрязнение воздуха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении отмечается, что проверку деятельности компании провела прокуратура Королева. В каждом из четырех проверенных супермаркетов сети обнаружены источники выбросов загрязняющих веществ, в том числе соединений серы, азота и углерода, добавляется в материале. Компания не предоставила документы, регламентирующие выбросы и не провела паспортизацию отходов, которые образуются в ходе работы торговых точек.
Министр экологии региона Александр Коган рассказал, что после рассмотрения материалов ведомство наложило на фирму пять штрафов на общую сумму 930 тысяч рублей.
Прокуратура Королева контролирует устранение нарушений законодательства, заключается в материале.
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