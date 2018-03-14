В кабмин внесен законопроект о контроле выбросов загрязняющих веществ

Ведомство отмечает, что программа по оснащению источников загрязнений средствами автоматического контроля должна предоставляться в уполномоченный орган в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). Программа должна быть реализована максимум за четыре года со дня получения КЭР.

Информация о промышленных выбросах и сбросах будет передаваться в госреестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, говорится в релизе. Правительство получит полномочия по определению видов промышленных установок, которые должны быть оснащены средствами автоматического контроля, а также правил создания и эксплуатации систем автоматического контроля. Такие системы будут устанавливаться за счет предприятий, отмечается в релизе.