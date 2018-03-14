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В кабмин внесен законопроект о контроле выбросов загрязняющих веществ
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В кабмин внесен законопроект о контроле выбросов загрязняющих веществ 

Российская Газета 14 марта 2018
Ведомство отмечает, что программа по оснащению источников загрязнений средствами автоматического контроля должна предоставляться в уполномоченный орган в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). Программа должна быть реализована максимум за четыре года со дня получения КЭР.
Информация о промышленных выбросах и сбросах будет передаваться в госреестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, говорится в релизе. Правительство получит полномочия по определению видов промышленных установок, которые должны быть оснащены средствами автоматического контроля, а также правил создания и эксплуатации систем автоматического контроля. Такие системы будут устанавливаться за счет предприятий, отмечается в релизе.
"Данный законопроект разработан во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений» и является одним из ключевых в создании новой законодательной оболочки в области экологического нормирования", — заявил замглавы Минприроды Мурад Керимов.
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