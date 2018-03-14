Волонтерские проекты должны стать приоритетом для российских ООПТ

«Волонтерство — это давно привычный атрибут жизни заповедников и национальных парков. В 2017 году на территории заповедников и национальных парков России поработало более 1 миллиона добровольцев. Наша задача — в 2018 году увеличить эту цифру как минимум вдвое, значительно расширив формат добровольческой деятельности на ОППТ и привлекая к этой работе все слои населения», — отметил он.

Главной темой семинара для сотрудников ООПТ, который проходит на базе красноярского заповедника «Столбы», стали вопросы обустройства и функционирования объектов инфраструктуры в целях развития познавательного туризма и экологического просвещения.