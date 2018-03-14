В Красноярском крае подвели итоги экологической акции среди школьников

Красноярском крае подвели итоги экологической акции, в которой приняли участие около 40-ка тысяч школьников из всех уголков региона.

Ребята участвовали в конкурсах по изготовлению кормушек, новогодних эко-елей, и других поделок, без использования живых материалов. Тем самым дети показали свою бережность к природе и высокую экологическую культуру.

К слову, чаще всего в работах школьников прослеживаются сибирские мотивы. Ребята соорудили северного оленя из шпагата, деревянную кормушку с таёжными шишками, зелёную лесную красавицу со снегирями, и даже снежные скульптуры собак хаски.

По итогам акции в каждой номинации определены победители. Их наградят дипломами.