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В Красноярском крае подвели итоги экологической акции среди школьников
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В Красноярском крае подвели итоги экологической акции среди школьников 

АиФ Красноярск 14 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае подвели итоги экологической акции, в которой приняли участие около 40-ка тысяч школьников из всех уголков региона.
Ребята участвовали в конкурсах по изготовлению кормушек, новогодних эко-елей, и других поделок, без использования живых материалов. Тем самым дети показали свою бережность к природе и высокую экологическую культуру.
К слову, чаще всего в работах школьников прослеживаются сибирские мотивы. Ребята соорудили северного оленя из шпагата, деревянную кормушку с таёжными шишками, зелёную лесную красавицу со снегирями, и даже снежные скульптуры собак хаски.
По итогам акции в каждой номинации определены победители. Их наградят дипломами.
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