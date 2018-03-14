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Невьянский асфальтовый завод без разрешения убивал экологию
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Невьянский асфальтовый завод без разрешения убивал экологию 

АиФ Урал 14 марта 2018
Фото: АиФ Урал
Невьянский завод «АМЗ-Техноген» загрязнял город асфальтосмесительными установками, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областной прокуратуры.
Проверка показала, что данное оборудование является источником выбросов вредных веществ. Разрешения на выброс и проекта нормативов предельно допустимых выбросов у предприятия нет. В связи с этим на директора и юрлицо были возбуждены административные дела. Общая сумма штрафов составила 182 тысячи рублей. Руководителю внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, начальник участка и ответственный инженер привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что накануне мартовских праздников прокуратура выявила причины ненадлежащего водоотведения в Среднеуральске. Выяснилось, что в городе сильно изношена канализационная система, которая эксплуатируется предприятием «Тепловодоканал». Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в период 1953-1979 годов, и сегодня в водный объект на территории муниципалитета поступают недостаточно очищенные сточные воды. Содержание загрязняющих веществ в них превышает предельно допустимые концентрации.
Стоит также отметить, что после визита президента Владимира Путина губернатор Евгений Куйвашев заявил: «Региону предстоит обеспечить высокие стандарты экологического благополучия: в этот вопрос входит не только перевод предприятий на экологичные технологии, но и комплексный подход к проблемам окружающей среды. Также первоочередными задачами станут ликвидация свалок, эффективная переработка промышленных и бытовых отходов, а также повышение качества питьевой воды».
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