Невьянский асфальтовый завод без разрешения убивал экологию

Проверка показала, что данное оборудование является источником выбросов вредных веществ. Разрешения на выброс и проекта нормативов предельно допустимых выбросов у предприятия нет. В связи с этим на директора и юрлицо были возбуждены административные дела. Общая сумма штрафов составила 182 тысячи рублей. Руководителю внесено представление об устранении нарушений. Кроме того, начальник участка и ответственный инженер привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что накануне мартовских праздников прокуратура выявила причины ненадлежащего водоотведения в Среднеуральске . Выяснилось, что в городе сильно изношена канализационная система, которая эксплуатируется предприятием «Тепловодоканал». Очистные сооружения были введены в эксплуатацию в период 1953-1979 годов, и сегодня в водный объект на территории муниципалитета поступают недостаточно очищенные сточные воды. Содержание загрязняющих веществ в них превышает предельно допустимые концентрации.