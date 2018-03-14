Национальная экологическая сеть формируется в Беларуси

Национальная экологическая сеть, позволяющая комплексно осуществлять охрану и сохранение природного заповедника страны, создается в Беларуси . Соответствующий указ №108, утверждающий ее схему, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 марта, сообщили в пресс-службе главы государства.

Интеллектуальный труд ученых представляет собой систему природно-территориальных комплексов со специальными режимами ее охраны и использования. Она позволит обеспечить поддержание экологического равновесия, сохранение биологического и ландшафтного разнообразия, устойчивое развитие территорий. Для формирования и функционирования элементов национальной экологической сети предусмотрено выполнение целого комплекса мероприятий.

Прежде всего, места обитания диких животных и произрастания дикорастущих растений, относящихся к включенным в Красную книгу Беларуси видам, будут переданы под охрану государства. Запланировано создание безопасных переходов для диких животных, установка специальных дорожных знаков при проектировании и реконструкции участков автомобильных дорог. Все это должно сократить риск гибели животных в местах их массовой миграции.

Минприроды республики полагают, что формирование национальной экологической сети будет способствовать и сохранению водно-болотных угодий. Коридоры экологической сети создают возможности для распространения и миграции видов растений и животных. Охранные зоны ограждают важнейшие экологические системы от потенциальных рисков. Ведь в республике сохранились в естественном состоянии значительные возобновляемые болотные массивы. Они, прежде всего, с точки зрения экологии, отличаются интенсивным поглощением углекислого газа из атмосферы.

Возраст болот в РБ в прямом смысле доисторический. Им — около 10 000 лет, а общая площадь болот составляет 2,39 млн га. Специалисты утверждают, что в естественном или близком к естественному состоянии сохранилось 863 000 га болот, 10 000 озер и 20 800 рек.

Ученым, согласно принятому документу, предстоит разработать регламенты функционирования гидросооружений для пропуска рыб на строящихся и проектируемых плотинах гидроэлектростанций. Будут также преобразованы 13 заказников республиканского значения, объявлены 10 и преобразованы 5 заказников местного значения.

Указ принят в целях сохранения естественных экологических систем, биологического и ландшафтного разнообразия территорий, а также обеспечения непрерывности среды обитания объектов животного мира.