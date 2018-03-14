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В заповеднике Красноярского края в пробах снега экологи нашли цинк и свинец
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В заповеднике Красноярского края в пробах снега экологи нашли цинк и свинец 

АиФ Красноярск 14 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Экологи нашли элементы цинка и свинца в пробах снега Саяно-Шушенского заповедника.
Ученые исследовали снег в высокогорье. Были отобраны двадцать проб для анализа: есть ли в них фториды, ртуть, свинец, цинк, сульфаты, нитраты.
Все эти вещества негативно влияют на растения, животных и человека. Выяснилось, что в 2018 году по сравнению с прошлым годом снег содержит больше свинца и цинка.
«Вероятно, цинк и свинец могли быть «принесены» от котельных и ТЭЦ, расположенных на юго-востоке от заповедника на территории Республики Тыва. Однако все источники загрязнения находятся на значительном расстоянии от заповедника (100-150 км), что существенно уменьшает влияние загрязняющих предприятий», — рассказал старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев.
После получения полного результата обследования территории, специалисты определят наличие других химических веществ и сравнят и количество с данными предыдущих лет.
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