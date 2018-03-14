В заповеднике Красноярского края в пробах снега экологи нашли цинк и свинец

Экологи нашли элементы цинка и свинца в пробах снега Саяно-Шушенского заповедника.

Ученые исследовали снег в высокогорье. Были отобраны двадцать проб для анализа: есть ли в них фториды, ртуть, свинец, цинк, сульфаты, нитраты.

Все эти вещества негативно влияют на растения, животных и человека. Выяснилось, что в 2018 году по сравнению с прошлым годом снег содержит больше свинца и цинка.

«Вероятно, цинк и свинец могли быть «принесены» от котельных и ТЭЦ, расположенных на юго-востоке от заповедника на территории Республики Тыва . Однако все источники загрязнения находятся на значительном расстоянии от заповедника (100-150 км), что существенно уменьшает влияние загрязняющих предприятий», — рассказал старший научный сотрудник заповедника Роман Афанасьев

После получения полного результата обследования территории, специалисты определят наличие других химических веществ и сравнят и количество с данными предыдущих лет.