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Жалобы красноярцев позволили выявить предприятие, загрязняющее воздух
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Жалобы красноярцев позволили выявить предприятие, загрязняющее воздух 

АиФ Красноярск 14 марта 2018
Фото: АиФ Красноярск
Природоохранная прокуратура Красноярска проверила сообщение о наличии едкого дыма на улице Норильской. Его источником оказалась производственная площадка деревообрабатывающего предприятия ООО «Красфор». Отопление зданий здесь осуществляется самодельными печами, работающими на дровах и угле. Так что выбросы идут в воздух без всякой очистки. Разрешение на это компания не получала, на государственный учет не встала. При этом складирование накопленных отходов золы производилось прямо на почве вне оборудованной площадки.
По результатам проведенной проверки в отношении юридического и должностного лица возбуждено 6 административных дел. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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