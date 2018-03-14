Чиновников пересадят на электромобили

До конца весенней сессии в Госдуму будет внесён законопроект о «зелёных госзакупках». В документе будут прописаны преференции тем госкомпаниям, которые при проведении аукционов и конкурсов станут отдавать предпочтение в госзакупках энергоэффективной технике, офисной мебели из экологичных материалов, бумаге из вторсырья, электромобилям, а также электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников.

Одной макулатурой тут не отделаться

Автор инициативы, зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт в комментарии « Парламентской газете » отметила, что давно пора сделать так, чтобы госкорпорации приобретали для своих нужд товары и изделия, произведенные с помощью природосберегающих технологий. «Пока же госкомпании не обязаны это делать», — констатировала сенатор, добавив, что участников госзакупок следует законодательно простимулировать на такой шаг.

О том, что Россия нуждается в подобных законодательных изменениях недавно говорил и глава Минприроды Дмитрий Донской . Он уверен, что, вводя новые требования, касающиеся параметров эффективности и экологической безопасности закупаемых на общественные нужды товаров, государство не только обеспечивает себя более качественной продукцией, но также косвенно заставляет других поставщиков и производителей совершенствовать товары в более энергоэффективном и экологичном направлении.

«Зелёные» государственные закупки будут подразумевать, что в условиях тендеров будет указываться наличие конкретных требований к таким факторам, как технологии производства, сырьё и характеристики готового продукта.

Гехт напомнила, что Госдума уже приняла в первом чтении законопроект, освобождающий реализацию макулатуры от НДС. Сенатор не сомневается, что документ будет принят в трёх чтениях и одобрен Советом Федерации. Но это станет лишь одним из первых шагов на сложном пути развития «зелёной экономики».

Давно пора

Дания, Финляндия, Германия, Голландия, Швеция и Сегодня многие страны далеко продвинулись в деле формализации требований к эффективности и экологичности закупаемых для общественных нужд товаров. В 1995 году Австрия Великобритания провозгласили себя государствами, активно использующими принципы экологически безопасных закупок. Они разработали и ввели систему государственного заказа, основанную на закупках продукции и услуг, минимизирующих негативное влияние на окружающую среду. А в 2002 году страны, входящие в ОЭСР , приняли «Рекомендации совета по внедрению экологических критериев госзакупок товаров и услуг».

Несколькими годами позже страны-члены ЕС на законодательном уровне закрепили ряд инициатив, развивающих эти рекомендации. Законы, благодаря которым доля «зелёных» закупок в общем объёме государственных затрат стала неуклонно повышаться, были приняты и в Китае

Участников госзакупок следует законодательно простимулировать приобретать товары, произведённые с помощью природосберегающих технологий. Россия же в этом плане существенно отстаёт от ведущих стран мира. Законодательство в области госзакупок, в частности закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», не предусматривает использование требований, затрагивающих оценку влияния экономической деятельности на окружающую среду в качестве одного из критериев выбора поставщика.

При этом, в стране ещё в 2012 году были утверждены «Основы экологической политики РФ на период до 2030 года», которые предусматривают «обеспечение преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд товарам, работам, услугам, отвечающим установленным экологическим требованиям».

Что же такое «зелёная экономика»?

В самом простом понимании это производство с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам общества. Такое определение дано в докладе UNEP (Программы ООН по окружающей среде — Прим. «ПГ»).

Глобальными трендами в мировой «зелёной экономике», в частности, являются повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии. Принятая в 2013 году в России Декларация о внедрении принципов «зелёной» экономики провозглашает, в частности, высокий уровень качества жизни населения, основанный на создании безопасной для здоровья окружающей среды, бережном и рациональном использовании природных ресурсов в интересах будущих поколений и выполнение страной международных экологических обязательств.

Для этого, считает Ирина Гехт, необходимо увеличивать инвестиции в природоохранные технологии, совершенствовать методы переработки отходов, а также создавать условия для привлечения капитала на рынок экологических товаров и услуг.

Тем более что конкурентоспособность «зелёных технологий» быстро растёт, и альтернативная энергетика в не столь отдалённом будущем будет предлагать менее затратные способы производства электроэнергии по сравнению с традиционными источниками.

Конечно, у «зелёной экономики» должны быть и свои финансы. Под ними в мире подразумевают средства, направляемые на финансирование экологических проектов. Это, например, инвестиции в программы рационального природопользования, создание и совершенствование природоохранных технологий, система управления отходами, развитие низкоуглеродных технологий.

Сейчас во многих странах мира «зелёная облигация» (green bond) — это долговой инструмент. Средства от их продажи направляются на финансирование проектов по охране окружающей среды, борьбе с изменением климата и рациональному использованию природных ресурсов. А первые «зелёные облигации» выпустил Всемирный банк в 2008 году. В 2013 году их глобальный выпуск составил 11 миллиардов долларов, а в 2015 году уже около 42 миллиардов долларов.

Чтобы локомотив «зелёной экономики» поехал вперёд, нужна нормативно-правовая база: попросту, новые законы. «Сегодня мы должны активнее использовать такой популярный и апробированный в мире инструмент, как „зелёные облигации“. Одним из действенных направлений для развития „зелёного финансирования“ могут быть кредитные и налоговые льготы при капиталовложении в экологически чистое производство. Кредитная ставка для зелёных проектов не должна превышать шесть процентов», — сказал глава Минприроды Сергей Донской

Чтобы всё это действительно реализовать на практике, России необходим закон о вторичных материальных ресурсах. Его подготовку сейчас завершает Минпромторг РФ

Об этом «Парламентской газете» напомнил исполнительный директор «Национального центра эколого-эпидемиологической безопасности», член Совета при Совете Федерации по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования Владислав Жуков.

По его мнению, также необходимо как можно скорее в области энергетики закрепить приоритеты при использовании отходов на рынке переработки. «Чтобы локомотив „зелёной экономики“ поехал вперёд, нужна нормативно-правовая база: попросту, новые законы. Пока что в нашей стране их катастрофически не хватает. Надеюсь, что совместными усилиями с сенаторами, депутатами и учёными мы эту проблему скоро решим», — заявил эксперт.

Как вы оцениваете экологическую ситуацию в России? (опрос ВЦИОМ , 2017 год)

Заметили положительные изменения 24% Обстановка ухудшилась 35% За последнее время ничего не изменилось 39%

Как бы вы определили неблагоприятную экологическую обстановку? (опрос ВЦИОМ, 2017 год)

Загрязнённые водоёмы 37% Загазованность воздуха 36% Испорченная питьевая вода 22% Исчезновение зелёных зон 20% Антисанитарное состояние территорий 19% Кислотные дожди и повышение норм радиации 7%