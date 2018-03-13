В Подмосковье готовятся перейти к современной утилизации отходов

По словам главы региона, полигоны в области действуют с начала 60-70-х годов.

"Ядрово" — полигон, который работает с 1979 года. «Алексинский карьер» — с 93-го года. До этого мы закрыли «Кучино», которое работало более 60 лет", — заявил Воробьев.

Он отметил, что сейчас проводится большая подготовительная работа по созданию мусороперерабатывающей индустрии. Это требует времени. Губернатор заявил, что задача правительства — в максимально короткие сроки перейти к современной утилизации отходов и внедрению раздельного сбора мусора.

Воробьев заявил, что в Московской области идет большая работа по закрытию старых полигонов. Она идет не без проблем. По словам губернатора, сегодня все, что строится в регионе, позволяет гарантировать экологическую безопасность.