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В Подмосковье готовятся перейти к современной утилизации отходов
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В Подмосковье готовятся перейти к современной утилизации отходов 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства поднял тему экологии. Он отметил, что в Подмосковье уделяют особое внимание полигонам ТБО, таким как «Ядрово». Правительство предпринимает меры для обеспечения экологической безопасности. Об этом сообщил телеканал «360».
По словам главы региона, полигоны в области действуют с начала 60-70-х годов.
"Ядрово" — полигон, который работает с 1979 года. «Алексинский карьер» — с 93-го года. До этого мы закрыли «Кучино», которое работало более 60 лет", — заявил Воробьев.
Он отметил, что сейчас проводится большая подготовительная работа по созданию мусороперерабатывающей индустрии. Это требует времени. Губернатор заявил, что задача правительства — в максимально короткие сроки перейти к современной утилизации отходов и внедрению раздельного сбора мусора.
Воробьев заявил, что в Московской области идет большая работа по закрытию старых полигонов. Она идет не без проблем. По словам губернатора, сегодня все, что строится в регионе, позволяет гарантировать экологическую безопасность.
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