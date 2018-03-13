Книгу о жизни одного из основателей Лапландского заповедника выпустили в Заполярье

МУРМАНСК , 13 марта. /Корр. ТАСС Илья Виноградов /. Книга о жизни, уникальных достижениях и открытиях ученого, одного из основателей старейшего на Кольском полуострове Лапландского заповедника Олеге Семенове-Тян-Шанском издана в Мурманской области . Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС директор заповедника Сергей Шестаков, герой книги, внук знаменитого российского географа Петра Тян-Шанского, проработал в заповеднике 60 лет, внес неоценимый вклад в его развитие и сохранение и фактически стал создателем биологической науки в Заполярье.

"Книга «Вершинам созвучное имя» собрала богатый материал о жизни и работе Олега Измайловича Семенова-Тян-Шанского, уникальные архивные данные и фотоматериалы, часть из которых ранее не публиковалась", — рассказал директор Лапландского заповедника.

Создать и сохранить

Олег Семенов-Тян-Шанский работал в заповедники фактически с его открытия, с 1930 года. Вместе с создателем заповедника Германом Крепсом он сделал многое для его развития. А когда в 1950-х годах Лапландский заповедник пытались закрыть, вместе с другими учеными смог отстоять уникальную природную территорию: ликвидированный в 1951 году заповедник был «реабилитирован» в 1957 году. К слову, это были единственные годы, которые Семенов-Тян-Шанский проработал вне Лапландского заповедника.

Как рассказал Сергей Шестаков , Семенов-Тян-Шанский стал одним из создателей заполярной биологии. «Его монография о птицах до сих пор является настольной книгой орнитологов», — сказал директор заповедника.

Еще в середине прошлого века Олег Измайлович применил научные методы при изучении жизни птиц. Он стал размещать датчики и кинокамеры в гнездах тетеревов, что позволило узнать очень многое о поведении птиц опровергнуть ряд более ранних теорий. «Представляете, что он мог бы сделать при современной технике, если еще 60 лет назад наладил такую работу!» — говорит Шестаков.

Сейчас в Заповеднике действует дом-музей Семенова-Тян-Шанского. Его создателем был краевед, бывший сотрудник заповедника Валерий Берлин, он же стал и автором книги о своем знаменитом коллеге.

Дневники науки и жизни

Как рассказали ТАСС в областной научной библиотеке, особенностью книги является наличие колоссального иллюстративного материала. «На каждой странице или фотография, или документ, или зарисовка птиц, насекомых, трав», — сказали в библиотеке.

Большую биографическую ценность имеют дневниковые записи Семенова-Тян-Шанского. Свой дневник он начал вести с 11 лет и делал это в течение 72 лет. Также в книге подробно изложена история заповедника и биологической науки на Севере, в том числе жизнь и работы ученых во время войны. Отдельная глава посвящена борьбе за сохранение заповедника.

Подготовлена книга при финансовой поддержке "Норникеля" . Помощь Лапландскому заповеднику компания оказывает уже не один десяток лет.

Половина тиража новой книги будет передана в библиотеки Мурманской области. «Мы хотим, чтобы все школьники могли прочитать о человеке, который во многом помог сохранить северную природу», — сказал Шестаков.

Уникальный заповедник

Лапландский заповедник раскинулся на территории в 3 тыс. кв. км, он четвертый по величине на европейской части России . Он уникален по многим причинам. Он старейший на Кольском полуострове. Благодаря ему удалось сохранить разнообразие представителей заполярной природы, в том числе одну из немногих на территории Европы популяцию диких северных оленей.

В заповеднике были открыты многие ранее неизвестные науке растения. Как ранее рассказывал ТАСС директор заповедника, на его территории природа Лапландии сохранилась в том виде, какой она была сотни лет назад. -