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В Москве отработают систему раздельного сбора мусора
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Система раздельного сбора мусора в Москве заработает к 2021 году 

ТАСС 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
Власти Москвы рассчитывают отработать систему раздельного сбора мусора в столице к 2020-2021 году — после того как с 2019 года начнет создаваться инфраструктура для сортировки и переработки отходов столицы, сообщил журналистам во вторник глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"Когда мы уже поймем мощность промышленности вторичной переработки, мы начнем ее обеспечивать тем сырьем, которое необходимо. В этом смысле раздельный сбор отходов "заиграет" в 2020-2021 году в Москве", — сказал он.
Как отметил Кульбачевский, действующие договоры на вывоз мусора из столицы предполагают, что операторы будут с 2019 года постепенно увеличивать долю отходов, отправляемых на переработку.
Он отметил, что население уже готово разделять свои отходы, однако сейчас "усилия по раздельному сбору в любом случае являются профанацией, потому что все перемешивается и выбрасывается на полигон".
Кульбачевский подтвердил ТАСС, что в качестве основного варианта формата разделения мусора рассматривается двухконтейнерный подход, который реализуется сейчас в Московской области. Так, в один контейнер бросаются "чистые" отходы (пластик, картон, бумага, стекло, металл, целлофан, не испачканные органикой), а во второй "грязные" или "мокрые" отходы (остатки еды, очистки, палые листья с улиц).
"Область все правильно делает, не надо мельчить. Сейчас такие технологии, что отходы, не испачканные органикой, совершенно спокойно разделяются. Во всем мире уходят от 10 бачков и приходят к двум", — сказал Кульбачевский.
Он отметил, что главной проблемой при внедрении раздельного сбора мусора в жилом фонде Москвы остается мусоропровод.
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