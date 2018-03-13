Ещё
В Москве создадут инфраструктуру для раздельной переработки отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве создадут инфраструктуру для раздельной переработки отходов 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Инфраструктуру для раздельной переработки мусора могут создать в Москве в 2019-2021 годах, сообщил журналистам во вторник руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
"Нет ничего, что нас ограничивает по внедрению раздельного сбора отходов. Не готова пока инфраструктура, нет мощностей по переработке. Мы можем собрать отходы, жители готовы — негде пока перерабатывать. Надеюсь, что с 2019 года инфраструктура начнет создаваться, федеральное законодательство с 2019 года вступает в свою силу, мы будем вынуждены ее создать. Думаю, она будет создана в ближайшие два года, 2019-2020 годы", — сказал Кульбачевский.
Он добавил, что раздельный сбор отходов сильно востребован городом, однако его полная реализация сдвигается в силу недостаточных мощностей для его переработки.
"Раздельный сбор отходов, я думаю, как раз сдвигается к 2020-2021 году в Москве. Он сильно востребован. Мы будем понимать, допустим, что нам надо собрать миллион бутылок и их переработать, миллион банок, сколько-то тонн макулатуры и стекла. Пока это хаос, и не совсем понятно, наши усилия по раздельному сбору, в любом случае, являются профанацией, потому что все потом перемешивается и выбрасывается все равно", — добавил он.
РИА Новости: последние новости
В Кавказском заповеднике провели учет зубров Заповедник «Столбы» представил паспорт заповедного волонтера В России открылась горячая линия по вопросам переработки отходов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»203
Группа «Пикник» разбилась в ДТП49
ЕС осудил строительство Крымского моста86
Порошенко поставили ультиматум по Крыму270
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской87
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение