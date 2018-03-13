Минприроды подготовило правила взимания сбора на упаковку товаров

Минприроды подготовило изменения в Правила взимания экологического сбора, регулирующие оплату экосбора на упаковку товаров, произведённую в России или ввезённую в страну. Соответствующий проект постановления правительства размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.

В сводном отчёте проекта постановления отмечается, что изменения необходимо внести для приведения Правил в соответствие с принятым 31 декабря 2017 года федеральным законом № 503.

Данный закон обязывает уплачивать производителей и импортёров товаров экологический сбор не только за сами изделия, но и за их упаковку.

Изменения, подготовленные Минприроды, направлены на разграничение ответственности за товары и их упаковку и уточнение положений по осуществлению контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты экологического сбора, отмечается в пояснительной записке к документу.

Новые правила дают возможность производителям и импортёрам товаров в течение 10 рабочих дней оспорить претензии Росприроднадзора по исчислению экологического сбора, причём предоставить документы, подтверждающие позицию плательщика, можно будет в электронном виде, заверив их простой электронной подписью.

Если Росприроднадзор сочтёт позицию плательщика сбора ошибочной, в течение 20 рабочих дней сотрудники службы должны будут составить соответствующий акт.

В случае, если импортёр или производитель товаров по ошибке завысил сумму экологического сбора, он сможет потребовать вернуть её на свой счёт или засчитать перечисленные Росприроднадзору средства в счёт уплаты сбора в будущем.

В соответствии с опубликованным проектом изменений Правил уплаты экосбора, Росприроднадзор должен будет разработать форму акта и порядок проведения контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора.