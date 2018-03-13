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Минприроды подготовило правила взимания сбора на упаковку товаров
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Минприроды подготовило правила взимания сбора на упаковку товаров 

Парламентская газета 13 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Минприроды подготовило изменения в Правила взимания экологического сбора, регулирующие оплату экосбора на упаковку товаров, произведённую в России или ввезённую в страну. Соответствующий проект постановления правительства размещён на портале проектов нормативно-правовых актов.
В сводном отчёте проекта постановления отмечается, что изменения необходимо внести для приведения Правил в соответствие с принятым 31 декабря 2017 года федеральным законом № 503.
Данный закон обязывает уплачивать производителей и импортёров товаров экологический сбор не только за сами изделия, но и за их упаковку.
Изменения, подготовленные Минприроды, направлены на разграничение ответственности за товары и их упаковку и уточнение положений по осуществлению контроля за правильностью исчисления и полнотой уплаты экологического сбора, отмечается в пояснительной записке к документу.
Новые правила дают возможность производителям и импортёрам товаров в течение 10 рабочих дней оспорить претензии Росприроднадзора по исчислению экологического сбора, причём предоставить документы, подтверждающие позицию плательщика, можно будет в электронном виде, заверив их простой электронной подписью.
Если Росприроднадзор сочтёт позицию плательщика сбора ошибочной, в течение 20 рабочих дней сотрудники службы должны будут составить соответствующий акт.
В случае, если импортёр или производитель товаров по ошибке завысил сумму экологического сбора, он сможет потребовать вернуть её на свой счёт или засчитать перечисленные Росприроднадзору средства в счёт уплаты сбора в будущем.
В соответствии с опубликованным проектом изменений Правил уплаты экосбора, Росприроднадзор должен будет разработать форму акта и порядок проведения контроля за правильностью исчисления суммы экологического сбора.
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