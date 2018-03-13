Стоимость реконструкции МНПЗ составляет порядка 250 млрд рублей

Реконструкция Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) оценивается в 250 миллиардов рублей, она позволит значительно снизить воздействие предприятия на окружающую среду, сообщил во вторник в ходе заседания международного экспертного совета по вопросам экологии при правительстве Москвы руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский

По его словам, в Москве создаются озелененные комфортные общественные пространства, пешеходные зоны, которые полюбились жителям и востребованы ими.

«Такие программы, как «Моя улица» и «Миллион деревьев», значительно изменили жизнь в нашем городе, общественные пространства расширились, насыщены публичной жизнью. Модернизируются крупные предприятия, такие как Московский нефтеперерабатывающий завод, который проводит коренную реконструкцию стоимостью около 250 миллиардов рублей, в результате которой его выбросы снизятся вдвое», — сказал Кульбачевский.

Он добавил, что очистные сооружения Москвы, крупнейшие в Европе, модернизируются с полной герметизацией всех источников эмиссий и неприятных запахов. От жителей практически перестали поступать жалобы. Реконструкция объектов московской энергетики дала возможность обеспечить рост энергопотребления без увеличения энергопотребления газа.

По словам Кульбачевского, Москва стала осень чистой. Санитарные правила содержания городских территорий — более жесткие, а их соблюдение строго контролируется.