В Генпрокуратуре рассказали о результатах проверок в работе мусорных полигонов в стране

Генпрокуратуре России рассказали о результатах проверок в работе мусорных полгинов в стране, а также прокомментировал введение раздельного сбора мусора. «Результаты проверок говорят о том, что зачастую полигоны работают без лицензий, без установленных лимитов. Складирование, утилизация, транспортирование отходов происходит без учёта, без оформления паспортов», — рассказал РИА Новости начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин.

По его словам, в ряде случаев полигоны не вносятся в государственные реестры и находятся в черте населённых пунктов, что прямо запрещено законодательством, а зачастую при складировании мусора происходит смешивание разных видов отходов, что также запрещено.

«Нам нужно вводить обязательно раздельный сбор мусора, начиная с квартиры, начиная с кухни, начиная с жилого дома. Потом это должно раздельно вывозиться и раздельно перерабатываться. И только после этого мы можем говорить, что у нас весь механизм раздельного учёта работы», — добавил Надыршин.

Он подчеркнул, что работа по данной проблеме будет продолжена.