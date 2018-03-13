Минск утвердил соглашение с Россией об охране «Заповедного Поозерья»

«Заповедное Поозерье» стало трансграничной особо охраняемой природной территорией Союзного государства. Правительство Беларуси утвердило соглашение с правительством России о создании этого уникального объекта охраны биосферы двух стран. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на национальный правовой интернет-портал.

Соглашение подписано еще в сентябре прошлого года в Сочи . Его цель, как указывается в документе, сохранение уникального биологического и ландшафтного разнообразия Витебского и Себежского Поозерья, прилегающих к границе.

Охраняемая природная территория «Заповедное Поозерье» объединит национальный парк «Себежский» ( Россия Псковская область ), республиканские ландшафтные заказники «Красный Бор» и «Освейский» (Беларусь). Это, по замыслу ученых, позволит улучшить сотрудничество в области охраны и мониторинга окружающей среды, научных исследований, сохранения биологического разнообразия, а также развития экологического просвещения населения и экологического туризма.

В российском парке «Себежский», территория которого составляет 50 га, насчитывается 49 видов млекопитающих и 202 вида птиц. Площадь ландшафтного заказника «Освейский», в котором обитают 164 вида птиц, 9 видов земноводных и 5 видов пресмыкающихся, практически в два раза меньше — 27,7 га. А на территории в 34 га заказника «Красный бор» живут 20 видов редких животных, 200 видов птиц, произрастает 18 видов редких растений.