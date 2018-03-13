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11 мусороперерабатывающих заводов построят в Подмосковье за 1,5-2 года
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11 мусороперерабатывающих заводов построят в Подмосковье за 1,5-2 года 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
После встречи кандидата в президенты РФ Ксении Собчак с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым министр природопользования и экологии региона Александр Коган рассказал, что за полтора-два года в области построят 11 мусороперерабатывающих заводов. Предприятия решат проблему неприятного запаха от полигонов раз и навсегда.
Мусороперерабатывающий завод в первую очередь утилизирует и перерабатывает органику, которая издает запах. Все заводы планируется построить в течение
полутора-двух
лет. Уже заключены несколько инвестконтрактов, передаются участки, схема обращения с отходами в МО принята
— Александр Коган.
Министр добавил, что необходимо проводить разъяснительную работу с людьми, чтобы изменить их отношение к мусороперерабатывающим заводам, так как без них проблему неприятного запаха и ликвидации отходов решить не удастся.
Нам предстоит очень серьезная разъяснительная работа с людьми, что необходимо строить перерабатывающие мощности. На сегодняшний день у человека очень черная картина, когда мы говорим про обращение с отходами. Причем неважно касается это полигонов перерабатывающего комплекса или мусоросжигательного завода. Нам придется это изменить, потому что без перерабатывающих мощностей ситуацию не выправить
— Александр Коган.
Вторая проблема — раздельный сбор мусора. За необходимость его введения высказалась и кандидат в президенты. «Да, у меня есть это в программе предвыборной, что нужен раздельный сбор, особенно в Москве, огромные объемы мусора привозятся из столицы тоже», — сказала Собчак.
Министр экологии региона сообщил, что в Подмосковье уже запущены 13 пилотных проектов, внедрением сбора мусора активно занимались в 2017 году. Губернатор Подмосковья поручил внедрить систему на всей территории области в 2018 году.
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