11 мусороперерабатывающих заводов построят в Подмосковье за 1,5-2 года

Мусороперерабатывающий завод в первую очередь утилизирует и перерабатывает органику, которая издает запах. Все заводы планируется построить в течение

полутора-двух

лет. Уже заключены несколько инвестконтрактов, передаются участки, схема обращения с отходами в МО принята

— Александр Коган.

Министр добавил, что необходимо проводить разъяснительную работу с людьми, чтобы изменить их отношение к мусороперерабатывающим заводам, так как без них проблему неприятного запаха и ликвидации отходов решить не удастся.

Нам предстоит очень серьезная разъяснительная работа с людьми, что необходимо строить перерабатывающие мощности. На сегодняшний день у человека очень черная картина, когда мы говорим про обращение с отходами. Причем неважно касается это полигонов перерабатывающего комплекса или мусоросжигательного завода. Нам придется это изменить, потому что без перерабатывающих мощностей ситуацию не выправить

— Александр Коган.

Вторая проблема — раздельный сбор мусора. За необходимость его введения высказалась и кандидат в президенты. «Да, у меня есть это в программе предвыборной, что нужен раздельный сбор, особенно в Москве , огромные объемы мусора привозятся из столицы тоже», — сказала Собчак.

Министр экологии региона сообщил, что в Подмосковье уже запущены 13 пилотных проектов, внедрением сбора мусора активно занимались в 2017 году. Губернатор Подмосковья поручил внедрить систему на всей территории области в 2018 году.