Заводы по переработке мусора в Подмосковье построят в течение двух лет

"В Московской области предусмотрено строительство 11 мусороперерабатывающих заводов, которые должны решить проблему раз и навсегда… планируем построить в течение полутора-двух лет. Могу сказать, что заключены уже несколько инвестконтрактов, передаются земельные участки", — сказал Коган.

Он отметил, что строительство такого предприятия запланировано и на территории полигона «Ядрово» в Волоколамском районе.

"На этом полигоне предусмотрено строительство современного перерабатывающего завода… предусмотрено до конца года. По этому полигону у нас есть четкий план. Что на самом деле произошло: было два залповых выброса, из-за трещин, которые образовались в теле полигона… было превышения ПДК", — добавил министр.