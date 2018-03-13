Заводы по переработке мусора в Подмосковье построят в течение двух лет 

КРАСНОГОРСК, 13 мар — РИА Новости. Мусороперерабатывающие заводы будут построены в Московской области в течение двух лет, сказал министр экологии региона Александр Коган журналистам.
"В Московской области предусмотрено строительство 11 мусороперерабатывающих заводов, которые должны решить проблему раз и навсегда… планируем построить в течение полутора-двух лет. Могу сказать, что заключены уже несколько инвестконтрактов, передаются земельные участки", — сказал Коган.
Он отметил, что строительство такого предприятия запланировано и на территории полигона «Ядрово» в Волоколамском районе.
"На этом полигоне предусмотрено строительство современного перерабатывающего завода… предусмотрено до конца года. По этому полигону у нас есть четкий план. Что на самом деле произошло: было два залповых выброса, из-за трещин, которые образовались в теле полигона… было превышения ПДК", — добавил министр.
Ранее сообщалось, что от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона «Ядрово». В министерстве экологии и природопользования Московской области сообщили, что глава региона Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль, а тело полигона накроют дополнительным слоем грунта, на месте создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. Власти Волоколамского района также сообщали, что на территории полигона был введен режим ЧС.