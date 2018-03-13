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Почти 60 навалов мусора убрали с контейнерных площадок в Истре
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Почти 60 навалов мусора убрали с контейнерных площадок в Истре 

РИАМО 13 марта 2018
Фото: РИАМО
В подмосковном городском округе Истра устранили проблему образования очаговых навалов мусора у контейнерных площадок благодаря мерам, принятым Госадмтехнадзором Московской области, при этом ликвидировано около 60 навалов мусора, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.
По ее словам, на территории городского округа Истра находится 311 контейнерных площадок, из них только в городах Истра и Дедовск 62 и 46 соответственно, и многие ранее находились в ненадлежащем состоянии. Причиной нарушений по содержанию контейнерных площадок были несвоевременный вывоз мусора и образование очаговых навалов мусора вокруг контейнеров и бункеров-накопителей.
«Проблемы с вывозом мусора были связаны с неправильной организацией и логистикой мусоровывозящей компании. Мы провели работу с мусоровывозящей компанией, и сейчас можно констатировать, что наши требования выполнены. По результатам принятых мер вывезено свыше 800 кубометров отходов, ликвидировано 56 навалов мусора на контейнерных площадках», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области.
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