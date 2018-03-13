Почти 60 навалов мусора убрали с контейнерных площадок в Истре

В подмосковном городском округе Истра устранили проблему образования очаговых навалов мусора у контейнерных площадок благодаря мерам, принятым Госадмтехнадзором Московской области , при этом ликвидировано около 60 навалов мусора, сообщила во вторник начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева

По ее словам, на территории городского округа Истра находится 311 контейнерных площадок, из них только в городах Истра и Дедовск 62 и 46 соответственно, и многие ранее находились в ненадлежащем состоянии. Причиной нарушений по содержанию контейнерных площадок были несвоевременный вывоз мусора и образование очаговых навалов мусора вокруг контейнеров и бункеров-накопителей.

«Проблемы с вывозом мусора были связаны с неправильной организацией и логистикой мусоровывозящей компании. Мы провели работу с мусоровывозящей компанией, и сейчас можно констатировать, что наши требования выполнены. По результатам принятых мер вывезено свыше 800 кубометров отходов, ликвидировано 56 навалов мусора на контейнерных площадках», — сказала начальник Госадмтехнадзора Московской области.