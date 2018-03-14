Компании Урала оказались не готовы к договорам на переработку отходов

Сфера обращения с отходами в 2018 году переживает большие перемены: в рамках новой системы все полномочия по сбору, транспортировке, размещению, обезвреживанию и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) переходят с муниципального уровня к региональным операторам. Например, в конце декабря в Свердловской области на торгах определены две из трех таких организаций. Соглашения с ними вступят в действие с 1 июля 2018 года на 12 лет. На Южном Урале выбраны три из шести «главных по мусору», в Курганской области конкурс должен пройти в ближайшее время, в Тюменской области такая организация уже работает.

Окончательный переход всех субъектов РФ на новую систему завершится до 1 января 2019 года. По задумке законодателей, она должна стимулировать бизнес и власти в регионах переходить к цивилизованным способам обращения с коммунальным мусором. Так, средства от платежей в экологические фонды будут аккумулироваться на федеральном уровне и в виде субвенций возвращаться вниз, где их направят на финансирование профильных региональных программ.

Для производителей и импортеров товаров предусмотрен легальный способ избежать экологических платежей, он описан в статье 24 упомянутого выше ФЗ и называется «экономическим стимулированием деятельности в области обращения с отходами». Предприятие платит только в том случае, если у него нет договора об утилизации отходов от использования его товаров: если раньше бизнес сбывал свое вторсырье каждому, кто был готов за него платить, то сейчас без договора и акта об утилизации на предприятия ложится обязанность платить государству экологический сбор. Он рассчитывается по федеральному классификатору — отраслевым нормативам образования отходов. Так, для бумажных отходов сбор составляет 15 процентов. То есть если некая типография закупила 100 тонн бумаги, то за 15 тонн ей придется отчитаться и, если нет договора об утилизации, заплатить сбор — по 2,3 тысячи рублей за каждую тонну. Контролирует исполнение этой нормы Росприроднадзор.

Однако отраслевые эксперты опасаются, что для наведения порядка и избавления рынка от «серых» игроков этих мер будет недостаточно. Сегодня в УрФО в основном уже создана инфраструктура переработки вторичного сырья, но проблема в том, что самого сырья не хватает. Например, по словам председателя союза предприятий по сбору и переработке отходов производства и потребления УрФО Александра Таганкина, только один из мусоропереработчиков Свердловской области ежемесячно пускает в дело 1200 тонн бывших в употреблении ПЭТ-бутылок. Но только шестая часть из них поступает с местного полигона ТКО, остальное приходится завозить из других регионов. Похожая ситуация и в переработке бумаги. Предприятия, «производящие» мусор, стремятся продать его кому попало за наличные деньги, ведь одна тонна, скажем, макулатуры стоит от 10 до 13 тысяч рублей — дороже, чем зерно или уголь.