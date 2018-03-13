Ещё
Предложения для программы экологического развития разработали в Челябинске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предложения для программы экологического развития разработали в Челябинске 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
Предложения для комплексной программы экологического развития Челябинска сформулированы правительством региона и в ближайшее время будут переданы в Министерство природных ресурсов и экологии РФ, сообщают в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Одним из ключевых предложений в перечне стала рекультивация территории городской свалки. Ожидается, что эта мера позволит снизить ежегодные объёмы выбросов в атмосферу на 25%. В качестве ещё одного важного направления обозначена ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе. Отдельный пункт программы касается увеличения числа стационарных и передвижных постов для наблюдения за качеством атмосферного воздуха.
Также в перечень вошли предложения, касающиеся создания сводного тома предельно допустимых выбросов, снижения влияния выхлопов автотранспорта и снижению рисков, связанных с негативным влиянием на Аргазинское водохранилище.
«При формировании предложений мы исходили из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть. К этому же сроку мы рассчитываем при финансовой поддержке федерального центра минимизировать негативное воздействие на окружающую среду городской свалки», — подчеркнул губернатор.
Отметим, что решение о разработке комплексной системы было принято по результатам визита в Челябинскую область министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского.
АиФ: последние новости
Откровения репетиторов. Педагоги – о подводных камнях при подготовке к ЕГЭ Ветераны из Челябинской области могут ездить по железной дороге бесплатно Около двухсот ёлочных базаров открылись в Челябинске
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»212
ЕС осудил строительство Крымского моста88
Группа «Пикник» разбилась в ДТП49
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской98
Порошенко поставили ультиматум по Крыму271
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение