Предложения для программы экологического развития разработали в Челябинске

Одним из ключевых предложений в перечне стала рекультивация территории городской свалки. Ожидается, что эта мера позволит снизить ежегодные объёмы выбросов в атмосферу на 25%. В качестве ещё одного важного направления обозначена ликвидация эндогенных пожаров в Коркинском разрезе. Отдельный пункт программы касается увеличения числа стационарных и передвижных постов для наблюдения за качеством атмосферного воздуха.

Также в перечень вошли предложения, касающиеся создания сводного тома предельно допустимых выбросов, снижения влияния выхлопов автотранспорта и снижению рисков, связанных с негативным влиянием на Аргазинское водохранилище.

«При формировании предложений мы исходили из намерения усилить и усовершенствовать систему мониторинга, чтобы в итоге добиться снижения количества валовых выбросов в воздух к 2020 году не менее чем на одну треть. К этому же сроку мы рассчитываем при финансовой поддержке федерального центра минимизировать негативное воздействие на окружающую среду городской свалки», — подчеркнул губернатор.