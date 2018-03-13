В Год экологии прокуратура выявила свыше 1 тыс. нелегальных свалок в России

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Прокуроры выявили в прошлом году свыше 1 тыс. нелегальных свалок мусора в России . Об этом сообщил на открытом интерактивном форуме Генеральной прокуратуры «Надзор в экологической сфере» начальник Главного управления Генпрокуратуры РФ по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.

По его словам, в минувшем году прокуроры более активно занялись проблемами экологии, которые «копились десятилетиями». «Речь идет о так называемом накопленном ущербе. Главным вызовом Российской Федерации являются накопленные токсичные отходы, уничтожающие слои почвы», — подчеркнул он.

"В нашей стране ежегодно образуется около 5 млрд т отходов, перерабатывается лишь 15 млн Всего в стране размещено свыше 30 млрд т отходов, которые выводят из оборота ежегодно десятки тысяч гектаров почв", — отметил Паламарчук

"В Год экологии (2017 год) совместно с экологами и активистами была развернута огромная работа по выявлению стихийных и нелегальных свалок. Ее итогом стало обнаружение и закрытие более 1 тыс. таких объектов", — сообщил представитель Генпрокуратуры . По его словам, решением проблемы могли бы стать территориальные схемы обращения с отходами, закон о которых был принят еще в сентябре 2016 года. Между тем, «в ряде регионов они остаются не принятыми, а в подавляющем большинстве регионов идет согласование с Росприроднадзором», добавил представитель ГП.

Снижение количества выбросов загрязняющих веществ

Количество выбросов загрязняющих веществ в воздух и негативное воздействие отходов значительно сократилось в 2017 году, который был объявлен в РФ Годом экологии, благодаря работе прокуроров, сообщил Анатолий Паламарчук.

"По данным Минприроды России и экспертного сообщества, в Год экологии достигнуто сокращение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 145 тыс. т, уменьшился объем сброса загрязненных сточных вод в водные объекты на 183 млн куб. м, снизилось негативное воздействие отходов производства и потребления на 565 тыс. т", — сказал он.

Паламарчук напомнил, что ранее в своем послании президент России поручал решить проблему загрязненных территорий, ликвидировать свалки, снизить негативное воздействие и сохранить уникальные природные комплексы. «Поставленные задачи во многом были выполнены», — отметил представитель ГП.

Всего в России функционируют 82 специализированные природоохранные прокуратуры.

Заготовка древесины

Половина случаев незаконной рубки леса совершается неустановленными лицами. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере охраны окружающей среды и защиты арктической природы Евгений Надыршин на открытом интерактивном форуме Генпрокуратуры РФ «Надзор в экологической сфере».

"Из зафиксированных лесными инспекторами в 2017 году случаев незаконной заготовки древесины 49% совершены неустановленными лицами. По поручению президента РФ Генеральная прокуратура держит данный вопрос на постоянном контроле", — сказал он.

По его словам, в 2017 году по материалам прокурорских проверок возбуждено более 1,2 тыс. уголовных дел. Суды в прошлом году удовлетворили около 3 тыс. заявлений органов прокуратуры в сфере лесопользования на сумму свыше 4,8 млрд рублей.

Всего в прошедшем году прокуроры выявили почти 39 тыс. нарушений лесного законодательства, в суды направлено около 4 тыс. заявлений на 1,2 млрд рублей. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 9 тыс. лиц, должностным лицам объявлено 3 тыс. предостережений.