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Общественники, обеспокоенные экологической безопасностью Владивостокской ТЭЦ-2, побывали на станции
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Общественники, обеспокоенные экологической безопасностью Владивостокской ТЭЦ-2, побывали на станции 

Prim.News 14 марта 2018
Фото: Prim.News
На станции рассказали, что на станции не допускают превышения вредных выбросов в окружающую среду.
Представители общественных организаций и жители Первомайского района г. Владивосток встретились с руководством Владивостокской ТЭЦ-2 (входит в состав филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК), передает пресс-служба ДГК.
Главной темой встречи горожан и энергетиков стало влияние выбросов ВТЭЦ-2 на окружающую среду города и района бухты Тихой. Жители района смогли познакомиться с работой предприятия и побывали в самом «сердце» станции — котельном цехе, где находятся 14 котлоагрегатов.
Гости станции
На вопрос о том, как влияют на экологию города четыре оставшихся после модернизации угольных котла ВТЭЦ-2, руководитель службы экологии филиала «Приморская генерация» Алексей Юртаев заверил, что за два последних года контролирующие органы не выявили ни одного нарушения в работе ВТЭЦ-2: «Контролирующие органы: Росприроднадзор и Роспотребнадзор ежегодно проверяют Владивостокскую ТЭЦ-2. Только в 2017 году прошло 5-6 проверок, в том числе по жалобам горожан. За два года не выявлено ни одного нарушения экологического законодательства и превышения выбросов вредных веществ в атмосферу».
Участникам встречи рассказали, что на четырех угольных котлах стоят современные золоулавливающие установки, которые не допускают превышения вредных выбросов в окружающую среду.
Кроме того, горожан интересовало, с чем связано повышенное количество дымовых газов в 2018 году. «В этом году зима аномально холодная. Поэтому станция работала на полную мощность. Задействованы были все 14 котлоагрегатов: 10 газовых и четыре угольных. Отсюда непривычная картина для горожан — большое количество дымовых газов. С наступлением тепла угольные котлы отключаем. Например, сегодня отключили два котлоагрегата, работающих на угле. И это несмотря на то, что выпала месячная норма осадков в виде снега», — ответил Игорь Шиянов, директор Владивостокской ТЭЦ-2.
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