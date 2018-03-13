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В Волоколамском районе в течение недели будет работать приемная детского омбудсмена
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В Волоколамском районе в течение недели будет работать приемная детского омбудсмена 

РИАМО 13 марта 2018
Общественная приемная уполномоченного по правам ребенка в Московской области будет открыта в течение недели в Волоколамском районе из-за сложной экологической обстановки у полигона «Ядрово», сообщается в аккаунте детского омбудсмена Подмосковья в Instagram.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев взял на личный контроль ситуацию на полигоне бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе. Решить проблему распространения неприятных запахов с полигона планируется до 15 июня.
"В связи со сложной экологической обстановкой вблизи полигона «Ядрово» в Волоколамском районе в течение недели будет открыта общественная приемная уполномоченного по правам ребенка в Московской области», — говорится в сообщении.
Как сообщил ранее глава Волоколамского района Евгений Гаврилов, на полигон твердых бытовых отходов «Ядрово» начали завозить материалы для подготовки полигона к рекультивации и дегазации.
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