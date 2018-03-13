Под Уфой построят комплекс по переработке отходов 

В селе Жуково Уфимского района появится новый сортировочный комплекс. На предприятии будет организован сбор и заготовка вторсырья, на конвейере сотрудники займутся сортировкой и прессовкой отходов.
— Проект обойдется в 11 миллионов рублей. Власти предоставят земельный участок под комплекс в аренду. На предприятии появится 67 новых рабочих мест. Завершить строительство планируем в декабре 2018 года, — рассказали в правительстве Башкирии.
Сырье для переработки будет поступать с северных районов республики.
Сейчас полигон твердых бытовых отходов находится в Новых Черкассах. Туда ежедневно ввозят около восьми тысяч кубометров мусора. Местные жители возмущены захоронением мусора на территории полигона. В поселке организовывали отрытые слушания и митинги против расширения свалки.