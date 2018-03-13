Ещё
Под Уфой построят комплекс по переработке отходов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Уфой построят комплекс по переработке отходов 

ufa1.ru 13 марта 2018
Фото: ufa1.ru
В селе Жуково Уфимского района появится новый сортировочный комплекс. На предприятии будет организован сбор и заготовка вторсырья, на конвейере сотрудники займутся сортировкой и прессовкой отходов.
— Проект обойдется в 11 миллионов рублей. Власти предоставят земельный участок под комплекс в аренду. На предприятии появится 67 новых рабочих мест. Завершить строительство планируем в декабре 2018 года, — рассказали в правительстве Башкирии.
Сырье для переработки будет поступать с северных районов республики.
Сейчас полигон твердых бытовых отходов находится в Новых Черкассах. Туда ежедневно ввозят около восьми тысяч кубометров мусора. Местные жители возмущены захоронением мусора на территории полигона. В поселке организовывали отрытые слушания и митинги против расширения свалки.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии на камеру попали дикие кабаны Россельхознадзор хочет запретить фрукты из Европы и мясо из США В Аппарате Правительства РБ изъяли документы по делу о расселении из аварийного жилья
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила Британии «мощнейшим давлением»217
ЕС осудил строительство Крымского моста91
Группа «Пикник» разбилась в ДТП49
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской100
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе68
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение