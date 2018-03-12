Стихийную свалку в Чертанове Центральном ликвидируют

В редакцию «ВМ» обратилась жительница Чертанова Центрального Нина Мельгунова. По ее словам, в промзоне на улице Дорожная, 1/3, организована свалка бытовых отходов из соседних гипермаркетов. По словам читательницы, неприятный запах от свалки доходит до жилых домов, жители вынуждены закрывать окна. Наш корреспондент выехал на место.

Мы не раз рассказывали о стихийных свалках в разных районах города, которые были организованы безразличными бизнесменами. Все незаконные свалки благодаря усилиям городских коммунальщиков и «ВМ» были своевременно замечены и убраны. На этот раз ситуация решилась сама по себе, без вмешательства наших корреспондентов.

Встречаемся с Ниной Мельгуновой у дома № 126 по Варшавскому шоссе и вместе отправляемся к свалке. По пути встречаются крупные гипермаркеты и склады. Слегка ощутимый запах помоев начинается в начале Дорожной улицы.

— Несмотря на то что мы живем поодаль от свалки, иногда все же до наших домов доносился запах помоев, но никто не знал, откуда, — рассказывает Мельгунова.

— Мой сын на этой улице паркует автомобиль, и он не раз рассказывал о свалке напротив их гаражей, вероятно, от нее и идет неприятный запах, — предположила читательница.

Дойдя до места, оглядываемся. Здесь действительно царит полная разруха — мусор, оставшийся после снесенных гаражных кооперативов, так и не был убран ответственными службами.

— Свалка работает давно, каждый день сюда раньше заезжали самосвалы с мусором, но теперь их не видно. Но, несмотря на это, пахнет от помойных куч не меньше, — рассказал водитель местной автобазы Павел Хорьков.

Но основная проблема, по мнению Мельгуновой, — свалка. Когда мы до нее добрались, сразу стало понятно, о чем говорит наша читательница.

Подходим к высокому забору, в который встроена проходная на территорию предприятия. После топтаний у запертой двери к нам все же вышел охранник территории, который стал успокаивать возмущенную женщину.

— Свалка больше не работает, весь мусор, который свозили сюда, постепенно вывозится, — обнадежил охранник Сергей.

И действительно, как рассказала сама Нина Ивановна, гора, которую раньше было видно за высоким забором, значительно уменьшилась, и даже неприятные запахи стали не такими сильными.

Но все же москвичку интересует, когда свалка будет полностью устранена.

Ведь не только запахи являются причиной беспокойств, но и антисанитарные проблемы, которые может принести свалка, расположенная по Дорожному шоссе, 3/1.

После долгих попыток дозвониться в компанию, занимающуюся содержанием и утилизацией мусорных отходов, нам так и не удалось получить комментарии ее руководства по работе предприятия и территории, на которой находится бытовой мусор. Отделываются двумя словами — свалка закрыта!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Воротников, эколог:

— Об опасности загрязнения экологии в районе Чертаново Центральное не может идти речи. Поскольку на территории нет стихийного скопления мусора и здесь соблюдаются все санитарные нормы по хранению отходов. Более того, весь мусор постепенно вывозят с территории предприятия для дальнейшей утилизации или транспортировки его на специально обустроенные полигоны. Ближе к лету свалка будет полностью очищена от зловонных куч.