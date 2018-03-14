«Газпром нефть» передала Омской области мобильную эколабораторию 

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Компания «Газпром нефть» передала Омской области, создающей современную систему экологического мониторинга, мобильную экологическую лабораторию, сообщает пресс— служба «Газпром нефти».
rightПередвижная станция стоимостью 21 миллион рублей оснащена современными газоаналитическими системами, оборудованием для измерения уровня городского шума и автоматической метеостанцией. Ее технические характеристики позволяют выявлять в воздухе основные загрязняющие вещества, которые присутствуют в выбросах автотранспорта, промышленных предприятий и котельных. В лаборатории установлено компьютерное оборудование для оперативной обработки результатов и автоматической передачи данных в надзорные ведомства.
"Передвижная лаборатория обеспечит оперативный контроль за состоянием воздуха — все данные поступят в центр оперативного мониторинга. Машина будет круглосуточно контролировать жилые районы и промышленные предприятия, а также выезжать по жалобам", — сказал врио губернатора Омской области Александр Бурков, слова которого цитирует пресс-служба «Газпром нефти».
По словам генерального директора Омского нефтеперерабатывающего завода Олега Белявского, для предприятия важным принципом является прозрачность производственной деятельности.
"Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона. Сегодня в Омской области создается высокотехнологичная система экологического мониторинга, и мы рады, что лаборатория, поможет оперативно выявлять источники загрязнений", — отметил Белявский.