В Туве создадут новый природный заказник 

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва приняло решение о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — государственного природного заказника "Буура" в Улуг-Хемском и Чаа-Хольском районах, сообщает сайт программы "Ирбис — снежный барс".
На территории будущего заказника обитает 13 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и птиц, среди которых есть представители Красной книги России: ирбис, манул и алтайский улар. Главной задачей заказника будет поддержание популяции снежного барса. Также создание ООПТ позволит бороться с незаконной охотой на сибирского козерога — основную кормовую базу ирбиса.