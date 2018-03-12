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В Туве создадут новый природный заказник
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В Туве создадут новый природный заказник 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва приняло решение о создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения — государственного природного заказника "Буура" в Улуг-Хемском и Чаа-Хольском районах, сообщает сайт программы "Ирбис — снежный барс".
На территории будущего заказника обитает 13 видов редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и птиц, среди которых есть представители Красной книги России: ирбис, манул и алтайский улар. Главной задачей заказника будет поддержание популяции снежного барса. Также создание ООПТ позволит бороться с незаконной охотой на сибирского козерога — основную кормовую базу ирбиса.
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