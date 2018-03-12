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Вся правда об улитках: экологическое занятие состоится в районе Куркино
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Вся правда об улитках: экологическое занятие состоится в районе Куркино 

Префектура СЗАО города Москвы 12 марта 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В экологическом классе клуба «Зеленая планета» на Родионовской улице района Куркино во вторник, 13 марта, состоится очередное занятие для юных любителей природы. Темой встречи станут одни из самых необычных существ на планете — улитки. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
— Экологи расскажут о разновидностях улиток и среде их обитания, о том, что можно узнать о состоянии окружающей среды при помощи этих представителей фауны, — отметили в пресс-службе.
Занятие рассчитано на детей от 5 лет. Оно начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48.
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