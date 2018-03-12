Всемирный день дикой природы отметили в комплексе «Кузьминки-Люблино»

В честь Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта, на территории комплекса «Кузьминки-Люблино» состоялась экологическая акция с показом документального фильма.

Участникам познавательной программы показали фильм о природе, рассказали об истории возникновения праздника, также в экоцентре состоялась викторина и мастер-класс.