Всемирный день дикой природы отметили в комплексе «Кузьминки-Люблино» 

В честь Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта, на территории комплекса «Кузьминки-Люблино» состоялась экологическая акция с показом документального фильма.
Участникам познавательной программы показали фильм о природе, рассказали об истории возникновения праздника, также в экоцентре состоялась викторина и мастер-класс.
Напомним, Всемирный день дикой природы — новый праздник, принятый Генеральной Ассамблей ООН в декабре 2013 года. В этот день многие люди наслаждаются биоразнообразием планеты, посещая животных в зоопарках или на сафари, отправляясь в музеи природы, ботанические сады или национальные парки, чтобы увидеть большое многообразие флоры и фауны собственными глазами. Волонтеры очищают от мусора места вдоль пляжа, парка или участков дорог. (ск)