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В России объем производимых отходов вырос на 50%
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В России объем производимых отходов вырос на 50% 

ИнформУпак 12 марта 2018
Сергей Доской добавил, что отходы могут быть утилизированы, использованы (например, их можно отправить на рециклинг) или захоронены. В большинстве случаев в России отходы направляются на полигоны для захоронения, что вредит окружающей среде. Представитель правительства также отметил, что перед его ведомством стоит задача повести Россию по наиболее цивилизованному пути обращения с отходами, организовав эффективную систему по их рециклингу и интегрировав на рынок продукцию, полученную в ходе вторичной переработки отходов.
В настоящее время три ведомства — Минстрой, Минэкологии и Минпромторг — объединили усилия для работы над системой по обращению с отходами, которая с 2019 года уже должна функционировать по всей России. В 2017 году появился закон, уточняющий вопросы о раздельном сборе, утилизации и рециклинге отходов. Регионы разработали индивидуальные схемы по обращению с отходами, 85 из которых уже одобрил Росприроднадзор.
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