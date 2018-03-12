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Агрокомплекс на Урале оштрафован на 2 млн рублей за загрязнение почвы
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Агрокомплекс на Урале оштрафован на 2 млн рублей за загрязнение почвы 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: Уралинформбюро
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Пригородный районный суд в Нижнем Тагиле Свердловской области оштрафовал на 2 млн рублей агрокомплекс «Горноуральский» за загрязнение почвы отходами с предприятия, сообщили в понедельник в пресс-службе областной прокуратуры.
"Пригородный районный суд постановил с агрокомплекса «Горноуральский» взыскать денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей, в том числе свыше 1,8 млн рублей в счет компенсации ущерба, причиненного почве", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что с мая по июнь 2017 года агрокомплекс сливал отходы из переполненных резервуаров, где должны храниться отходы. В итоге был нанесен вред окружающей среде. Предприятие по решению суда должно выполнять мониторинг загрязненной местности, обеспечить поступление отходов на очистные сооружения, а также подготовить проект рекультивации пострадавших земель.
Агрокомплекс «Горноуральский» — один из крупнейших свинокомплексов Свердловской области. На нем содержатся свыше 42 тыс. животных. Производственная мощность предприятия — 80 тыс. поросят в год.
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