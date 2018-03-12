В Тукаевском районе на свалку выбросили мертвых собак

Жители Тукаевского района опубликовали «Вконтакте» свалку возле поселка совхоз «Татарстан».

«Вот такие животные лежат на свалке Масляковка в посёлке Татарстан . Убитые собаки, отстреливали их перед сходом граждан в посёлке и выбросили сюда. Вот Вам год экологии. Весна на улице. Кроме очевидного нарушения норм санитарии и ветеринарного надзора, возникает вопрос, а сама свалка в черте населенного пункта легальная?» — задаются вопросом пользователи.

Депутат совета Тукаевского района Роман Ваганов сообщил в соцсети, что уже направил соответствующее обращение руководителю Тукаевского ветобъединения. А вот глава района, по мнению депутата, убирать свалку не обязан.