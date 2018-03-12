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В Тукаевском районе на свалку выбросили мертвых собак
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В Тукаевском районе на свалку выбросили мертвых собак 

АиФ Казань 12 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Жители Тукаевского района опубликовали «Вконтакте» свалку возле поселка совхоз «Татарстан».
«Вот такие животные лежат на свалке Масляковка в посёлке Татарстан. Убитые собаки, отстреливали их перед сходом граждан в посёлке и выбросили сюда. Вот Вам год экологии. Весна на улице. Кроме очевидного нарушения норм санитарии и ветеринарного надзора, возникает вопрос, а сама свалка в черте населенного пункта легальная?» — задаются вопросом пользователи.
Депутат совета Тукаевского района Роман Ваганов сообщил в соцсети, что уже направил соответствующее обращение руководителю Тукаевского ветобъединения. А вот глава района, по мнению депутата, убирать свалку не обязан.
Между тем, о проблеме бродячих животных в этом поселке «АиФ-Казань» уже писал не раз. Собаки нападали на домашних животных сельских жителей, однако местные власти мер долгое время не предпринимали.
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