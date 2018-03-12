Сайт «Мосэкомониторинга» продолжил работать в тестовом режиме

Официальный портал ГПБУ «Мосэкомониторинг» возобновил работу в тестовом режиме. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сайт был недоступен с 11 сентября 2017 года из-за модернизации. На портале каждый час обновляются данные об уровне сероводорода, оксида и диоксида азота и других вредных веществ в атмосфере Москвы

Сейчас на сайте «Мосэкомониторинга» отображаются данные 52 автоматических станций контроля загрязнения воздуха. Ресурс анализирует содержание 16 вредных веществ в атмосфере и условия их рассеивания.