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Орнитолог: Тревожных данных по сокращению популяции городских птиц нет
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Орнитолог: Тревожных данных по сокращению популяции городских птиц нет 

Вечерняя Москва 11 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Эксперт отметил, что все популяции подвержены циклическим колебаниям.
Орнитолог, кандидат биологических наук Евгений Коблик в разговоре с корреспондентом «ВМ» заявил, что никакого сокращения популяции городских птиц в настоящее время не наблюдается.
— Не понимаю, откуда возникло это поверье. Год назад говорили, что сокращается популяция снегирей, сейчас говорят, что стало меньше воробьев. Даже если количество птиц сократилось в этом году по сравнению с предыдущим, это не является долгосрочной тенденцией. К уменьшению их количества нет никаких предпосылок. Все популяции подвержены циклическим колебаниям, поэтому «бить в набат» не стоит. У нас нет тревожных данных, что количество диких птиц в Москве неуклонно сокращается.
По словам эксперта, на популяцию птиц влияет и экологическая ситуация в городе.
— К примеру, в Москве, по сравнению с 70-ми годами, стало меньше ворон, — продолжает кандидат биологических наук. — Когда были открытые помойки и мусорные баки, у них было больше возможностей поживиться. А вороны опасны для мелких птиц. Если мы и дальше хотим, чтобы число хищников было меньше, нужно тщательно следить за городскими свалками и вывозом мусора.
Евгений Коблик подчеркнул, что сокращение популяций ворон и голубей является скорее плюсом для городской среды. Таким образом, освобождаются места для других городских птиц, резюмировал эксперт.
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