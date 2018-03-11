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Антиядерное общество Татарстана проведет пикет в Казани
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Антиядерное общество Татарстана проведет пикет в Казани 

Казанский репортер 11 марта 2018
Фото: Казанский репортер
В воскресенье, 11 марта в Казани пройдет пикет, приуроченный к 7-й годовщине ядерной катастрофы на японской атомной электростанции Фукусима 1, в рамках Международнойакции против АЭС. В ходе пикета активисты хотят обратить внимание на экологические проблемы. В первую очередь, на проблемы обеспечения экологической ядерной безопасности. Отдельно будут говорить о специфике Татарстана. Участники пикета укажут на опасность строительства АЭС, а также выскажутся «против радиационного облучения сельхозпродукции — в том числе продуктов питания, за закрытие хранилища радиоактивных отходов „Радон“, против подъема уровня воды Нижнекамского водохранилища, против планов строительства мусоросжигательных заводов, за внедрение возобновляемых источников энергии, в защиту природы». Любой желающий сможет оставить подпись под обращением активистов. Митинг пройдет в парке Крылья Советов (Соцгород). Место встречи — памятник Ленину. Начало — 11:00. В оргкомитете пикета — председатель Антиядерного общества Татарстана Гарапов А. Ф.
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