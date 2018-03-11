Антиядерное общество Татарстана проведет пикет в Казани 

Казанский репортер: последние новости

На мусорной свалке в поселке Татарстан жители нашли тела собак

Чебоксарская журналистка обвинила в домогательствах Станислава Говорухина

Груда кирпичей обрушилась на машину у входа на Казанский авиационный завод